Одна страна Европы объявила о независимости от туристов из России

Премьер Черногории Спайич: доля российских туристов сократилась до 7-8 процентов

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что количество российских туристов в стране сократилась. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет издание AloOnline.

Сейчас доля путешественников из России в Черногории составляет семь-восемь процентов от общего въездного потока. По словам Спайича, властям европейской страны удалось добиться независимости от российского рынка.

«Как туристическая страна мы каждый год принимаем миллионы путешественников и большинство из них — россияне. Мы сделали многое, чтобы это изменить», — добавил министр. Он уточнил, что Черногория также переориентировалась на Евросоюз в инфраструктурных проектах.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще ездить за рубеж. По данным МТС, в 2023 году количество заграничных поездок выросло на 25 процентом по сравнению с 2022-м. При этом самой популярной страной у туристов стала Турция.