Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 17 января 2024Путешествия

Одна страна Европы объявила о независимости от туристов из России

Премьер Черногории Спайич: доля российских туристов сократилась до 7-8 процентов
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что количество российских туристов в стране сократилась. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет издание AloOnline.

Сейчас доля путешественников из России в Черногории составляет семь-восемь процентов от общего въездного потока. По словам Спайича, властям европейской страны удалось добиться независимости от российского рынка.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

«Как туристическая страна мы каждый год принимаем миллионы путешественников и большинство из них — россияне. Мы сделали многое, чтобы это изменить», — добавил министр. Он уточнил, что Черногория также переориентировалась на Евросоюз в инфраструктурных проектах.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще ездить за рубеж. По данным МТС, в 2023 году количество заграничных поездок выросло на 25 процентом по сравнению с 2022-м. При этом самой популярной страной у туристов стала Турция.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше