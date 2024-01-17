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09:45, 17 января 2024Путешествия

Опубликовано видео выкатывания российского почтового самолета за пределы полосы

В сети появилось видео выкатывания почтового самолета Ту-204 за пределы полосы

В сети появилось видео выкатывания российского почтового самолета Ту-204 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Мирный. Кадры публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

Источники рассказали, что при посадке воздушное судно перелетело половину ВПП и коснулось земли в районе третьей рулежной дорожки, откуда начинается уклон и полоса уходит вниз.

Уточняется, что самолет садился почти при попутном ветре три метра в секунду и видимости 2000 метров. На борту находились пять человек и 17 тонн почты и груза.

Самолет с надписью «Почта России» на фюзеляже выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии 15 января. Никто из находившихся в салоне людей не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

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      Алина Черненко
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