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12:26, 17 января 2024Экономика

Россияне признались в незнании принципа расчета пенсии

SuperJob: треть россиян не знает принцип расчета пенсий, лишь 5% с ним согласны
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Каждый третий россиянин (34 процента) 1967 года рождения и моложе признался в незнании принципа формирования и расчета пенсии. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Ровно столько же не знают, как оценить современную российскую пенсионную систему, а 28 процентов считают ее некорректной. Лишь пять процентов признались, что считают нынешнюю пенсионную формулу справедливой и согласны с ней.

Чаще всего участники опроса выступали против повышения пенсионного возраста, требовали сделать формулу расчета размера пенсии более прозрачной или вернуться к старой формуле, учитывавшей стаж и размер заработной платы.

Мужчинам формула расчета менее интересна, чем женщинам, а люди младше 34 лет игнорировали эти знания активнее, чем другие возрастные категории. По их мнению, в ближайшие десятки лет формулы и принципы еще неоднократно поменяются, поэтому нет никакого резона разбираться в них заранее.

Еще один опрос SuperJob показал, что среднестатистический россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. При этом у мужчин и женщин пожелания отличаются незначительно — 48,7 тысячи и 46,7 тысячи соответственно.

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      Платон Щукин
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