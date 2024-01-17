Попавший на двое суток в снежный плен россиянин сообщил об отсутствии помощи

Водитель Щеголихин из пробки под Оренбургом: на помощь никто не приходит

У попавших в снежный плен на трассе М-12 в районе Бузулука под Оренбургом уже заканчиваются еда и топливо, однако на помощь им никто не приходит. Об этом порталу Zvezda сообщил водитель Илья Щеголихин.

По словам россиянина, простоявшего в образовавшейся из-за снегопада пробке более двух суток, на помощь водителям приезжала спецтехника, однако даже она была не в состоянии расчистить завалы и сама вязла в снегу.

Он отметил, что к пробке прибыла новая техника, однако она стоит без дела и к расчистке завалов так и не приступила. «Тишина. Инспекторы ДПС тоже (...) ничем не помогли», — сообщил россиянин.

Водитель отметил, что на ряде участков пробки условия еще хуже, чем те, в которых оказался он сам.

«На помощь никто не приходит. Здесь еще более-менее, можно стоять, дальше — намного хуже все. Сугробы по пояс, у фур сугробы — по колеса», — рассказал Щеголихин.

Ранеестало известно, что сотни машин застряли на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области из-за сильного ветра, снега и сниженной видимости. Аналогичная ситуация наблюдается на М-12, движение на части которой пришлось перекрыть.