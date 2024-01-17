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09:50, 17 января 2024Среда обитания

Сотни автомобилей застряли на российской трассе

Сотни автомобилей оказались заперты на трассе Р-241 в Ульяновской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотни автомобилей застряли на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области из-за сильного ветра, снега и сниженной видимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На участке трассы 199-218 километр перекрыли движение в 6 утра 17 января. С утра автомобильный затор составлял два километра.

Отмечается, что родители четверых детей были вынуждены обратиться в экстренные службы с жалобами на переохлаждение и повышенную температуру. В настоящее время на участке организуют точку обогрева, а также мобильную кухню.

Из-за снегопада также оказались перекрыты 14 дорожных участков Башкортостана. Это в том числе федеральные трассы М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240 «УфаОренбург».

Ранее из-за ураганного ветра были перекрыты несколько трасс в Омской области. В сети появилось видео, на котором ветер сдувает людей, пытающихся перейти дорогу.

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      Мария Черкасова
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