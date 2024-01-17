Против журналистки Бароновой возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело против журналистки Марии Бароновой

В Москве следователи возбудили дело в отношении журналистки Марии Бароновой. Это следует из карточки на сайте Тверского суда.

Журналистка проходит обвиняемой по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») КоАП РФ.

Из карточки следует, что дело зарегистрировано 17 января и находится у судьи. Дата рассмотрения пока не назначена.

В 2017 году Тверской суд Москвы оштрафовал Баронову на 20 тысяч рублей за организацию акции протеста в столице.