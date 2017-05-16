Марию Баронову оштрафовали за организацию акции протеста в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал журналиста и координатора «Открытой России» Марию Баронову за организацию акции протеста в столице. Ей придется заплатить 20 тысяч рублей, сообщается на сайте движения.

Баронову признали виновной по части 1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения»).

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Административный протокол на нее был составлен 2 мая.

29 апреля в некоторых российских городах прошла акция протеста, участники которой планировали отправить президенту России Владимиру Путину послание со своими требованиями.

Во многих населенных пунктах митинги не были согласованы. Задержали около 200 человек, в том числе координаторов «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Андрея Пивоварова и Наталью Грязневич.