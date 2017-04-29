Полиция оценила число участников акции в центре Москвы

Московская полиция заявила, что около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции «Открытой России» в центре столицы в субботу, 29 апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте главного управления МВД по городу.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в главке.

В других российских городах также прошли подобные мероприятия. Например, в Санкт-Петербурге, как пишет «Фонтанка», акция, в которой участвовали порядка 300 человек, длилась 45 минут, десятки человек задержаны.

По информации из соцсетей (посты по теме подбирает «Открытая Россия»), в Липецке трое задержанных, в Туле — 30, в Кемерово — 15. В Калининграде акция пока продолжается — в ней принимают участие примерно 40 человек. На улицы вышли и жители Ростова-на-Дону, Уфы, Орла, Томска, Горно-Алтайска.

В некоторых городах акции были согласованы, в некоторых нет. В Москве полиция дважды призывала жителей столицы воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка, где находится администрация президента. Организаторы подали заявку на проведение 10-тысячного шествия, но столичная мэрия отказалась согласовывать их маршрут и предложила альтернативу. Инициаторы акции в ответ обратились в суд, но их иск был отклонен.

Акции основанной Михаилом Ходорковским «Открытой России» (признана нежелательной организацией) предполагали написание писем на имя главы государства с изложением своих требований.