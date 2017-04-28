Суд признал законным отказ согласовать «Открытой России» маршрут для митинга

Пресненский суд Москвы отклонил иск движения «Открытая Россия», которое оспаривало предложенный властями столицы маршрут для акции, намеченной на 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении административного иска отказать», — сказала судья.

Ранее в «Открытой России» заявили о планах провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинка, в конце которого передать в администрацию президента петиции.

Столичные власти разрешили акцию, но внесли изменение в маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. В мэрии Москвы объяснили это ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства для пешеходов и для автомобилистов.

Организаторы акции отказались от предложенного варианта и не согласовали изменение места и времени мероприятия.

По данным агентства, прокуратура Москвы предостерегла организаторов мероприятия, Марию Баронову и Якова Ермакова, о недопустимости нарушения закона в плане проведения несанкционированной акции.

26 апреля сообщалось, что Минюст на основании решения Генпрокуратуры внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в список нежелательных организаций. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность «Открытой России», основанной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

В середине апреля стало известно, что Ходорковский покинул пост председателя основанного им движения.