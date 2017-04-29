Москвичей снова попросили отказаться от участия в акции 29 апреля

Московская полиция вновь попросила жителей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка. Соответствующее заявление размещено на сайте столичного главка МВД.

«Инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать к участию в нем», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД добавили, что акция незаконна и «в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности».

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Столичная полиция еще раз предупреждает организаторов «о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия».

Аналогичное заявление было опубликовано на сайте главка 25 апреля.

О планах провести 29 апреля в Москве акцию протеста объявляла основанная Михаилом Ходорковским «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией). Организаторы подали заявку на проведение 10-тысячного шествия, которое бы завершилось возле администрации президента на Ильинке, но столичная мэрия предложила изменить маршрут: Славянскую площадь на проспект Академика Сахарова. Инициаторы акции отказались и обратились в суд, но их иск был отклонен.

Предыдущее крупное мероприятие оппозиции в Москве прошло 26 марта и закончилось массовыми задержаниями его участников.