Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве

Кандидат в президенты России Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действующего главу государства встретили главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Последний отметил, что на следующей неделе все документы на регистрацию кандидата будут поданы в Центризбирком (ЦИК).

В свою очередь Лысенко сообщила, что штаб посещают граждане, которые желают внести различные предложения. Она также предложила Путину создать отдельную комиссию, которая займется разбором этих предложений.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.