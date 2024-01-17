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19:02, 17 января 2024Россия

Путин посетил свой избирательный штаб

Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Кандидат в президенты России Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действующего главу государства встретили главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Последний отметил, что на следующей неделе все документы на регистрацию кандидата будут поданы в Центризбирком (ЦИК).

В свою очередь Лысенко сообщила, что штаб посещают граждане, которые желают внести различные предложения. Она также предложила Путину создать отдельную комиссию, которая займется разбором этих предложений.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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      Никита Абрамов
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