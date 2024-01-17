Раскрыты детали нового фильма про Супермена

Актриса Рэйчел Броснахэн заявила, что у нового Супермена будет чувство юмора

Актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполняет роль Лоис Лейн в «Супермене. Наследие», поделилась подробностями нового фильма. Ее цитирует Entertainment Tonight.

По словам актрисы, каждый человек, задействованный в проекте, идеально подходит для работы над ним. «Мы все выросли на фильмах о нем. Некоторые из нас читали комиксы. Поэтому у меня чувство, что фильм сделан с большой любовью. Думаю, у этого Супермена будет чувство юмора», — сказала она.

Броснахэн также раскрыла детали своего персонажа, заявив, что ее героиня будет «дерзкой, восхитительной и невероятно умной».

Ранее глава DC Studios Джеймс Ганн рассказал о характере нового Супермена. По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность героя.