Россиянин обокрал секс-шоп на полмиллиона рублей и сдался полиции

В Подмосковье мужчина обокрал секс-шоп на 500 тыс. рублей и сам пришел в полицию

В подмосковном Красногорске 48-летний мужчина обокрал секс-шоп на 500 тысяч рублей, а через шесть часов пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, злоумышленник проник в помещение магазина около шести часов утра, предварительно разбив стекло входной двери. Оттуда он забрал товары на общую сумму полмиллиона рублей и скрылся с места преступления.

Полиция начала поиск неизвестного, однако вскоре он сам сдался сотрудникам. Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что планировал использовать украденное в личных целях, но вовремя остановился.

Ранее мужчина из Ногинска ограбил секс-шоп и ударил кнутом прохожего, который пытался его задержать.