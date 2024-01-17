Россиянин попытался дать взятку сотруднику ФСБ и попал в колонию

В Краснодаре суд приговорил мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

В Краснодаре суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии общего режима за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденного также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Он признан виновным по статьям 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, мужчина хотел подкупить силовика, чтобы он оказал содействие его знакомой узбечке во время собеседования на признание ее носителем русского языка. Осужденный пообещал заплатить 100 тысяч рублей за то, чтобы женщину признали носителем без фактической проверки знаний. При этом с нее он попросил 140 тысяч рублей, планируя оставить себе 40 тысяч.

Оперативник, получив предложение от осужденного, сообщил о нем руководству и в Следственный комитет. После передачи денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее в Сочи суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать посредником во взяточничестве.