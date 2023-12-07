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20:39, 7 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин хотел передать взятку в 15 миллионов рублей и был осужден на 10 лет

В Сочи суд приговорил мужчину к 10 годам за попытку передать миллионную взятку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать посредником во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину также оштрафовали на 55 миллионов рублей. Его признали виновным по статьям 30, 291.1 («Покушение на посредничество во взяточничестве») УК РФ. Осужденный пытался обжаловать приговор, но судебная коллегия оставила решение районного суда без изменений.

По версии следствия, в январе 2019 года осужденный взял у знакомого 15 миллионов рублей и обещал решить вопрос о передаче права аренды на земельный участок в Адлерском районе города. Он планировал передать деньги должностным лицам Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее, однако не смог найти взяткополучателей.

Следователи также выяснили, что в 2018 году к обвиняемому обратился его знакомый, у которого шел судебный спор с администрацией о сносе самовольно возведенного жилого дома в Сочи. Подсудимый рассказал о своих связях в администрации и сообщил, что для положительного решения вопроса нужно 16,5 миллиона рублей. Тогда деньги он получил и смог передать.

Ранее стало известно, что в Тюмени два адвоката и бывший заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального УМВД России предстанут перед судом по делу о взяточничестве.

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