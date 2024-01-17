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23:49, 17 января 2024Силовые структуры

Российскую школу обязали выплатить ученице компенсацию за травлю

В Свердловской области обязали школу выплатить ученице компенсацию за травлю

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

Свердловскую школу обязали выплатить компенсацию ученице, которая подверглась травле со стороны одноклассников. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Конфликт между учащимися разгорелся еще весной 2022 года. Мама пострадавшей школьницы обратилась в правоохранительные органы после драки одноклассницы с ее дочерью, но в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за возраста агрессора.

Тогда мать девочки подала иск к родителям одноклассницы с просьбой взыскать в пользу дочери и в свою пользу в общей сложности 150 тысяч рублей, но суд ей отказал. Однако он обязал школу выплатить пострадавшей компенсацию. «Со школы в пользу несовершеннолетней и ее мамы взыскана компенсация морального вреда 40 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Также в пользу истца взыскано 30 тысяч рублей судебных расходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Госдуме захотели снизить возраст наступления уголовной ответственности в рамках мер по борьбе с травлей в школах.

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      Марина Совина
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