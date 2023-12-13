Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 13 декабря 2023Россия

В Госдуме захотели снизить возраст уголовной ответственности

Депутат Госдумы Выборный предложил снизить возраст уголовной ответственности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме захотели снизить возраст наступления уголовной ответственности в рамках мер по борьбе с травлей в школах. С таким предложением выступил зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По его словам, несмотря на то, что понятие «травля» не прописано в российском законодательстве в качестве правонарушения, ее можно квалифицировать по нескольким административным и уголовным статьям. «Есть предложение дополнить эти статьи, например — раз уж речь идет о школьниках и травле в школах — снизить возраст, с которого наступает ответственность», — сказал парламентарий.

Выборный подчеркнул, что по всем признакам травлю можно считать преднамеренным агрессивным преследованием, а также унижением человеческого достоинства. Однако не все статьи Уголовного кодекса можно применить к конкретной ситуации. В пример он привел статью о хулиганстве, которая предусматривает наказание за нарушение порядка с явным неуважением к обществу. «В нашем случае не всегда нарушается общественный порядок и проявляется неуважение к обществу», — объяснил депутат.

Также в случаях травли не всегда применима уголовная статья о клевете, так как не все действия агрессора могут быть связаны с распространением ложных сведений, добавил Выборный. По его словам, аналогичная ситуация складывается и с другими нормами. «В целом, я считаю, что предложение об урегулировании этого конкретного вопроса на законодательном уровне надо поддержать и принять отдельную норму», — резюмировал он, отметив, что комитет по безопасности и противодействию коррупции уже работает в этом направлении.

Материалы по теме:
«Агрессия не знает деления на мальчиков и девочек» Почему школьница впервые в истории России устроила расстрел в классе?
«Агрессия не знает деления на мальчиков и девочек»Почему школьница впервые в истории России устроила расстрел в классе?
7 декабря 2023
«Зачем быть хорошим учителем?» В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
«Зачем быть хорошим учителем?»В России заговорили о школьной реформе. На что жалуются педагоги, школьники и родители?
30 октября 2023
«За улыбку наказывали» Оскорбления, буллинг и страх — с чем сталкиваются ученики самых лучших школ России?
«За улыбку наказывали»Оскорбления, буллинг и страх — с чем сталкиваются ученики самых лучших школ России?
12 мая 2023

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по просвещению проработать вопрос о закреплении в законе термина «травля». Он также попросил подключиться к этой работе зампредседателя нижней палаты парламента Анну Кузнецову и председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Дачникам назвали неожиданное свойство молотой корицы

      Потребление рыбы снизило риск задержки развития у детей

      Посол России в США назвал Зеленского попрошайкой из Киева

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

      Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

      В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости