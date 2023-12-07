Спикер Госдумы Володин поручил проработать закрепление в законе термина «травля»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по просвещению проработать вопрос о закреплении в законе термина «травля». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Давайте мы попросим Василия Ивановича [Пискарева, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции] запросить информацию и профильный Комитет по просвещению — проработать определение «травля», которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — сказал спикер Думы.