В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Песков о стрельбе в школе: надо узнать, почему не сработали меры безопасности

Необходимо узнать, почему в брянской школе не сработали ранее принятые меры безопасности. Так стрельбу в гимназии №5 в Брянске прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно, должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что для безопасности в учебных учреждениях было принято немало мер, которые были проработаны соответствующими специалистами. В связи с этим прежде чем делать выводы необходимо оценить, почему в данном случае не сработали ранее принятые меры.

Утром 7 декабря девочка принесла в гимназию отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего направила оружие на себя. По предварительной версии, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.

Помимо того, сообщалось, что устроившая стрельбу восьмиклассница перед уходом на уроки попросила мать «не выть».