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12:36, 7 декабря 2023Россия

Мать устроившей стрельбу школьницы назвала два сказанные ей на прощание слова

Устроившая стрельбу школьница перед уходом на уроки попросила мать «не выть»

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Брянская школьница, которая пришла на уроки с дробовиком и открыла стрельбу, вела себя странно. Об этом рассказала «МК.РУ» мать девочки.

По словам женщины, в последние два дня ее дочь почти не разговаривала и не отвечала на задаваемые ей вопросы. При этом девочка и раньше была молчаливой, отметила россиянка.

Утром 7 декабря — перед тем, как она пришла с оружием в школу, — девочка отказалась от завтрака. Прощаясь с матерью, школьница сказала ей два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что именно имела в виду ее дочь. Менее чем через час после этого в учебном заведении раздались выстрелы.

Школьница принесла в гимназию отцовский дробовик. Она успела ранить несколько человек, после чего направила оружие на себя. Основной версией случившегося правоохранители считают подростковый конфликт.

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      Алан Босиков
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