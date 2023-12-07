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Названа главная версия стрельбы в школе Брянска
Конфликт с одноклассниками назвали главной версией стрельбы в школе БрянскаСюжетСтрельба в школе
Конфликт с одноклассниками назвали главной версией стрельбы в школе Брянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Подросток подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.
Ранее сообщалось, что подросток пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила.
Семь человек пострадали, двое не выжили. Возбуждено уголовное дело.