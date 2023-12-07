Названа главная версия стрельбы в школе Брянска

Конфликт с одноклассниками назвали главной версией стрельбы в школе Брянска

Конфликт с одноклассниками назвали главной версией стрельбы в школе Брянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подросток подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.

Ранее сообщалось, что подросток пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила.

Семь человек пострадали, двое не выжили. Возбуждено уголовное дело.

