Следователи возбудили дело после стрельбы в брянской школе

СКР возбудил дело после стрельбы в брянской школе

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Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в школе Брянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников. В результате пятеро получили ранения, один ребенок погиб. Второй жертвой стала стрелявшая девочка.

Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Конфликт с одноклассниками назван главной версией стрельбы в школе Брянска. Девочка подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила.