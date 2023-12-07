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10:53, 7 декабря 2023Силовые структуры

Следователи возбудили дело после стрельбы в брянской школе

СКР возбудил дело после стрельбы в брянской школе
СюжетСтрельба в школе
Начало событий в новости Названа главная версия стрельбы в школе Брянска

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в школе Брянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников. В результате пятеро получили ранения, один ребенок погиб. Второй жертвой стала стрелявшая девочка.

Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Конфликт с одноклассниками назван главной версией стрельбы в школе Брянска. Девочка подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница пронесла с собой в гимназию №5 Брянска оружие отца и несколько раз из него выстрелила.

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      Любовь Ширижик
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