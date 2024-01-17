В России призвали не запугивать семьи на фоне идеи о наказании за разводы

Депутат Останина призвала прекратить запугивать российские семьи

Введение штрафов за развод для россиян было бы крайне неэффективной мерой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Государственной Думы Нина Останина. Она призвала прекратить запугивать российские семьи различными карательными мерами на фоне идеи о наказании за разводы.

«Я думаю, что эта инициатива [о штрафах за развод] не имеет предмета. В 80 процентах случаев россияне разводятся по материальным основаниям: нет жилья, зарплаты, у кого-то сдают нервы и люди подают на развод. Это глубочайшая психологическая драма и для супругов, и для детей. Так с кого собирать деньги?» — высказалась Останина.

Политик подчеркнула, что развод является личным делом супругов. Никто, по ее словам, не вправе принимать за них это решение и каким-либо образом наказывать.

«У нас были меры общественного воздействия, но никогда не доходило до карательных мер даже в советские годы. Я считаю, что инициатива эта абсолютно неуместна. Не надо пугать российские семьи. То абортами пугаем, то вот еще деньги собираем», — заметила депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Виталий Милонов предложил наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону украинского конфликта. В ответ депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с озвученными им предложениями.