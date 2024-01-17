В Госдуме захотели наказывать за развод отправкой в зону СВО

Депутат ГД Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой на СВО

В Госдуме (ГД) захотели наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону специальной военной операции (СВО). С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, запись трансляции которого опубликована на сайте нижней палаты парламента.

В ходе обсуждения законопроекта ЛДПР о единовременной выплате супругам при регистрации отношений Милонов отметил, что проблема не в малом количестве свадеб, а в большом числе разводов. Политик назвал инициативу неплохой, однако подчеркнул, что поддержал бы идею, если бы авторы дополнили ее штрафом в случае расторжения брака либо обязательными работами в зоне СВО. «Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — сказал он.

В ответ депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с озвученными им предложениями.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей детей, уличенных в буллинге. По словам главы комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артема Метелева, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Он подчеркнул, что сейчас практически невозможно провести профилактическую работу со школьниками, которые травят сверстников.

