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14:23, 17 января 2024Экономика

Стала известна цена Lada Vesta без подушек безопасности

Lada Vesta в базовой комплектации будет стоить 1,459 миллиона рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стала известна стоимость новой базовой комплектации Lada Vesta — автомобиль будет продаваться по рекомендованной розничной цене 1 459 900 рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает сообщество Avtograd News.

Ожидается, что продажи седана стартуют в конце января — начале февраля, как только «АвтоВАЗ» получит все необходимые разрешительные документы на эту комплектацию. Сейчас на складах дилеров находится достаточный запас Vesta в более богатых комплектациях.

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Отмечается, что «АвтоВАЗ» с середины декабря 2023 года производит Vesta только в кузове седан, с окраской кузова в белый или черный цвет. Также известно, что новая базовая комплектация выпускается без подушек безопасности и аудиосистемы и будет оснащена двигателем мощностью 106 лошадиных сил.

На данный момент цена самой бюджетной Lada Vesta в комплектации Comfort на официальном сайте «АвтоВАЗа» составляет 1 239 900 рублей.

Ранее стало известно, что самыми распространенными автомобилями в России по-прежнему остаются модели Lada, их в стране 12,28 миллиона единиц. По данным «Автостат Инфо», больше всего в стране еще советской модели ВАЗ-2107, серийное производство которой было начато в 1982 году, — 1,26 миллиона автомобилей.

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