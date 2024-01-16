Назван самый распространенный автомобиль в России

«Автостат Инфо»: самым распространенным автомобилем в России остается ВАЗ-2107

Самыми распространенными автомобилями в России по-прежнему остаются модели Lada, их в стране 12,28 миллиона единиц. Следом с большим отрывом идет Toyota — 3,78 миллиона, а замыкает тройку Kia — 2,62 миллиона, говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Больше всего в стране еще советской модели ВАЗ-2107, серийное производство которой было начато в 1982 году, — 1,26 миллиона автомобилей. Их прекратили выпускать только в апреле 2012 года из-за сильно упавшего спроса и подготовке к производству Lada Granta.

Вторую строчку занимает Kia Rio с результатом 1,02 миллиона машин. Также в первой пятерке представлены ВАЗ-2109 (1 миллион), Lada 2121 Niva (956,5 тысячи) и Lada 2190 Granta (932,3 тысячи). В общей сложности на иностранные бренды в стране приходится 67,3 процента автомобилей (29,66 миллиона), а на отечественные — 32,7 процента (14,44 миллиона).

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что в период до 2026 года намерен запустить новый бренд автомобилей. Концерн намерен продавать под этим брендом произведенные в России иностранные модели в сегментах C и D, однако названия потенциальных партнеров не раскрываются.

Между тем источники, знакомые с положением дел, утверждают, что сотрудничество российского автогиганта и китайской FAW не задалось. От выпуска Lada X-Cross 5, которая представляет собой реплику Bestune T77, решено отказаться, несмотря на то, что его представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году.