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09:54, 17 января 2024Бывший СССР

Стали известны подробности крушения военного вертолета в Киргизии

МО Киргизии: потерпевший крушение Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан»

Потерпевший крушение в Киргизии вертолет Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) республики, передает РИА Новости.

По предварительным данным ведомства, жертвой инцидента стал один человек, еще восемь пострадали. Отмечается, что для расследования обстоятельств крушения была создана специальная комиссия, которая будет разбираться в причинах случившегося.

О падении военного вертолета в Бишкеке стало известно утром 17 января. Сообщалось, что воздушное судно упало на территории микрорайона Достук на окраине киргизской столицы.

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