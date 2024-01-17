Sputnik: в Киргизии упал военный вертолет Ми-8

В Киргизии упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргыстан» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что инцидент произошел в Бишкеке, в микрорайоне Достук. В результате крушения один человек погиб, еще семь пострадали.

По данным канала, борт был учебно-тренировочным.

Ранее сообщалось, что вертолет Военно-морских сил (ВМС) США MH-60R разбился в Калифорнии. Борт упал в заливе Сан-Диего «во время обычных тренировок». На борту находилось шесть членов экипажа, все они выжили.