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09:08, 17 января 2024Бывший СССР

В Киргизии упал военный вертолет

Sputnik: в Киргизии упал военный вертолет Ми-8

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Киргизии упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргыстан» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что инцидент произошел в Бишкеке, в микрорайоне Достук. В результате крушения один человек погиб, еще семь пострадали.

По данным канала, борт был учебно-тренировочным.

Ранее сообщалось, что вертолет Военно-морских сил (ВМС) США MH-60R разбился в Калифорнии. Борт упал в заливе Сан-Диего «во время обычных тренировок». На борту находилось шесть членов экипажа, все они выжили.

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      Алевтина Запольская
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