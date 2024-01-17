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08:43, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Одессе

«РБК-Украина»: в Одессе прозвучали новые взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одессе прогремели новые взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области также прозвучала воздушная тревога.

О предыдущих взрывах в Одессе стало известно в ночь на 17 января. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, город атаковали беспилотники. Местными властями также было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры с последующим возгоранием, несколько человек были ранены.

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