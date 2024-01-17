Стало известно о новых взрывах в Одессе
«РБК-Украина»: в Одессе прозвучали новые взрывыСюжетВзрывы в Одессе:
В Одессе прогремели новые взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области также прозвучала воздушная тревога.
О предыдущих взрывах в Одессе стало известно в ночь на 17 января. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, город атаковали беспилотники. Местными властями также было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры с последующим возгоранием, несколько человек были ранены.