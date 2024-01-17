На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Общественное» сообщило о звуках взрывов в Одессе

В Одессе раздались звуки взрывов, об этом сообщило украинское издание «Общественное». Спустя несколько минут оно проинформировало о повторных взрывах в городе.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, город атаковали беспилотники, повреждения получил объект инфраструктуры, там произошло возгорание. Несколько человек получили ранения.

В Одесской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Также сигналы звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. В настоящее время последовали отбои.

В ночь на 17 января сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Подробности не уточнялись. В регионе объявлялась воздушная тревога, также она действовала в Кировоградской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 16 января взрывы произошли в Харькове, об этом заявил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Харьков находился под ракетным ударом. Градоначальник также призвал жителей города быть осторожными и сохранять спокойствие.

