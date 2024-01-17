Стало известно о взрывах в Херсоне

В находящемся под контролем ВСУ Херсоне произошли взрывы

В находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное».

До этого глава украинской Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявлял, что после обстрела в городе возникли перебои с электричеством.

Ранее стало известно о взрыве в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, по всей стране также объявлялась воздушная тревога.