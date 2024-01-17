Стало известно о взрыве в Днепропетровской области

ZN.UA: в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA) в своем Telegram-канале.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во всей регионах страны власти объявили воздушную тревогу. В Днепропетровской области предупредительные сигналы начали звучать в 11:16.

Утром 17 января взрывы произошли в Одессе. Как сообщалось, в Одесской области действовала воздушная тревога. До этого взрывы в городе прозвучали в ночь на 17 января. Местными властями было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры с последующим возгоранием.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. При этом никакие подробности не приводились. Уточнялось, что в регионе объявляли воздушную тревогу.