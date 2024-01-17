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16:04, 17 января 2024Экономика

Мировым ценам на газ предсказали новое падение

Wood Mackenzie: мировые цены на газ и СПГ продолжат снижаться в 2024 году
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Costas Baltas / Reuters

В течение 2024 года мировые цены на газ и сжиженный природный газ (СПГ) продолжат снижаться, потому что факторы, которые могли бы привести к резкому росту, постепенно сошли на нет. Об этом со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie сообщает РИА Новости.

В докладе «Мировой газ и СПГ: пять вещей, на которые стоит обратить внимание в 2024 году» аналитики указывают, что настроения на газовом рынке стали «медвежьими», то есть трейдеры ожидают нового падения. Им способствуют рекордно высокие запасы газа в Европе и Азии и мягкая зима.

Ранее в качестве угроз для предложения назывались перебои с поставками из Норвегии, Алжира и Египта, но ни одна из них не реализовалась. В связи с этим поводов предсказывать рост цен нет.

Впрочем, опасностью, которая до сих пор касается Европы, названа возможная остановка поставок российского газа через территорию Украины, а также законодательные ограничения в Европе на покупку российского СПГ. В таком случае европейским странам придется конкурировать с Азией за дополнительные объемы.

Вместе с тем в Wood Mackenzie напомнили, что рынок остается волатильным, поэтому кажущееся комфортным равновесие не должно успокаивать. Предложение все еще остается ограниченным, поэтому перебои в поставках могут сильно исказить картину.

Ранее сообщалось, что цены на газ по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в среду, 17 января, опускались почти до 320 долларов за тысячу кубометров.

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      Платон Щукин
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