Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:28, 17 января 2024Экономика

ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России

ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России в 2023 году на 300 тыс. б/сут

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В 2023 году добыча нефти и конденсата в России снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона. Об этом говорится в январском докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном на ее сайте.

По прогнозу ОПЕК, в 2024-м и 2025 годах добыча нефти в России останется примерно на том же уровне, увеличившись не более чем на 30 тысяч баррелей в сутки.

Россия в марте 2023 года утвердила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от показателей февраля. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что страна вышла на этот уровень с мая. Также с августа российские компании начали сокращать экспорт нефти, с сентября по декабрь объем сокращений составил 300 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре Россия продлила свое участие в добровольном сокращении добычи. Согласованные ограничения распространятся на период до конца 2024 года. В первом квартале текущего года снижение составит 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч приходится на сырую нефть, а оставшиеся 200 тысяч — на нефтепродукты.

Несмотря на все усилия ОПЕК вместе с Россией и рядом других производителей, не входящих в объединение (формат ОПЕК+), не удается довести цены на нефть до комфортного уровня. Проблемами остаются слабость роста мировой экономики, в первую очередь в Китае, а также резкий рост добычи в США.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу, некогда ключевой для России рынок, составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта, в то время как год назад регион потреблял 40-45 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Раскрыты детали о массовых беспорядках в Башкирии

      В России заявили о намерении обогнать японскую экономику

      На Украине объяснили незаконность задержаний для мобилизации

      Флагманы Samsung появятся в России раньше остального мира

      Названы частые виды незаконной перепланировки в квартире

      В России назвали последствия продажи всех запасов евро из ФНБ для экономики

      Москвичей предупредили о сильных заморозках

      На Украине попытались сорвать литургию УПЦ с помощью боевой песни националистов

      Россиянкам перечислили самые модные вещи в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше