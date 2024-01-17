ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России в 2023 году на 300 тыс. б/сут

В 2023 году добыча нефти и конденсата в России снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона. Об этом говорится в январском докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном на ее сайте.

По прогнозу ОПЕК, в 2024-м и 2025 годах добыча нефти в России останется примерно на том же уровне, увеличившись не более чем на 30 тысяч баррелей в сутки.

Россия в марте 2023 года утвердила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от показателей февраля. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что страна вышла на этот уровень с мая. Также с августа российские компании начали сокращать экспорт нефти, с сентября по декабрь объем сокращений составил 300 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре Россия продлила свое участие в добровольном сокращении добычи. Согласованные ограничения распространятся на период до конца 2024 года. В первом квартале текущего года снижение составит 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч приходится на сырую нефть, а оставшиеся 200 тысяч — на нефтепродукты.

Несмотря на все усилия ОПЕК вместе с Россией и рядом других производителей, не входящих в объединение (формат ОПЕК+), не удается довести цены на нефть до комфортного уровня. Проблемами остаются слабость роста мировой экономики, в первую очередь в Китае, а также резкий рост добычи в США.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу, некогда ключевой для России рынок, составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта, в то время как год назад регион потреблял 40-45 процентов.