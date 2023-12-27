Россия признала падение поставок нефти в Европу в десять раз

Вице-премьер России Новак заявил о падении поставок нефти в Европу в десять раз

По итогам 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта, в то время как год назад она потребляла 40-45 процентов. Такое падение в интервью телеканалу «Россия 24» признал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

В результате основными партнерами российских нефтяных компаний стали Китай и Индия. На первый приходится 40-45 процентов экспорта, а вторая забирает около 40 процентов поставок, хотя еще в 2022 году Россия на ее рынке почти не была представлена.

Изменение партнеров поставок связано с европейским эмбарго на морские поставки российской нефти, вступившим в силу 5 декабря 2022 года одновременно с потолком цен на нефть. Сохранение 4-5 процентов связано с прокачкой сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба», на который санкции не распространились.

Ранее сообщалось, что отдельно в ноябре суточные поставки нефти из России в Турцию достигли рекордного уровня 400 тысяч баррелей в сутки, что составляло 14 процентов от всего российского экспорта. Такая динамика наблюдалась на фоне определенных сложностей с индийским направлением, куда после ужесточения контроля США за исполнением потолка цен не могут зайти уже шесть танкеров.