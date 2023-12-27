Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:43, 27 декабря 2023Экономика

Россия признала падение поставок нефти в Европу в десять раз

Вице-премьер России Новак заявил о падении поставок нефти в Европу в десять раз

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта, в то время как год назад она потребляла 40-45 процентов. Такое падение в интервью телеканалу «Россия 24» признал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

В результате основными партнерами российских нефтяных компаний стали Китай и Индия. На первый приходится 40-45 процентов экспорта, а вторая забирает около 40 процентов поставок, хотя еще в 2022 году Россия на ее рынке почти не была представлена.

Изменение партнеров поставок связано с европейским эмбарго на морские поставки российской нефти, вступившим в силу 5 декабря 2022 года одновременно с потолком цен на нефть. Сохранение 4-5 процентов связано с прокачкой сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба», на который санкции не распространились.

Ранее сообщалось, что отдельно в ноябре суточные поставки нефти из России в Турцию достигли рекордного уровня 400 тысяч баррелей в сутки, что составляло 14 процентов от всего российского экспорта. Такая динамика наблюдалась на фоне определенных сложностей с индийским направлением, куда после ужесточения контроля США за исполнением потолка цен не могут зайти уже шесть танкеров.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Командование запроса не делало» Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев

      Россиянин описал переход границы в Монголии фразой «хорошо не лицом в асфальт»

      Россиянам раскрыли опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах

      Проститутки пожаловались на напряженный график перед Новым годом

      В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

      В зоне СВО скоро появится «Коалиция»

      Врач назвал помогающие от похмелья продукты

      Обнаружена новая пульсарная туманность

      Иностранная волейболистка назвала поразившие ее в России вещи

      Президент Аргентины назвал условие для созыва референдума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости