Поставки российской нефти в страну НАТО оказались рекордными

LSEG: суточный нефтеэкспорт из РФ в Турцию достиг рекордных 400 тысяч баррелей

По итогам ноября 2023 года суточные поставки нефти из России в Турцию, входящей в НАТО, оказались рекордными и достигли уровня в 400 тысяч баррелей. Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на данные Британской фондовой биржи (London Stock Exchange Group, LSEG).

Суточные объемы поставок сырья из России в Турцию в ноябре составили 14 процентов от всего морского экспорта нефти из РФ. При этом средиземноморская страна закупала нефть из России по комфортным для себя ценам. Средняя стоимость барреля российского сырья для Турции оказалась на 5-20 долларов за баррель ниже в сравнении с иностранными марками. Это обстоятельство позволило Анкаре сэкономить в общей сложности 2 миллиарда долларов на счетах за электричество.

Кроме того, по итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года Турция нарастила на 200 процентов импорт российского дизельного топлива, мазута и авиационного керосина. Суммарные поставки этих видов продукции в средиземноморскую страну достигли уровня в 0,29 миллиона баррелей в сутки. При этом покупки дизельного топлива из России для Анкары оказались выгодными. Его стоимость для Турции оказалась в среднем на 3,3-20 долларов ниже цен на другие марки этого вида нефтепродуктов в средиземноморском регионе.

Ранее сообщалось о росте экспорта российского сырья в еще одну страну. Агентство «Интерфакс» привело статистические данные аналитиков Министерства торговли Индии, согласно которым по итогам октября 2023 года суммарные поставки нефти из РФ в азиатское государство увеличились на 5,3 процента в месячном выражении и достигли уровня в 6,12 миллиона тонн. В годовом выражении экспорт нефти в азиатскую страну увеличился на 44,2 процента, что позволило России сохранить за собой лидирующие позиции на нефтяном рынке Индии.