Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК из-за квот на добычу нефти

Ангола решила выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) — главной мировой нефтяной организации. Решение было принято на совещании совета министров республики под руководством президента страны Жоау Лоуренсу. Сразу после этого стоимость эталонного сорта нефти Brent рухнула ниже отметки в 79 долларов за баррель.

«Мы считаем, что на данный момент Ангола ничего не получает, оставаясь в организации, и ради защиты своих интересов решила выйти», — прокомментировал решение Лоуренсу. Министр нефти и газа страны Диамантино Азеведо подчеркнул, что решение далось нелегко, и страна всегда выполняла свои обязательства и боролась за модернизацию ОПЕК, но «когда мы находимся в организациях и наши идеи не производят никакого эффекта, лучше всего уйти».

Ангола оказалась недовольна квотами на добычу нефти

ОПЕК ранее решила сократить объемы добычи странами-членами организации. Ангола отклонила это решение, посчитав новые квоты слишком низкими, и предупреждала о возможности радикального решения. Представитель Анголы при ОПЕК Эстевао Педру заявлял, что страна все равно будет добывать нефть сверх выданной ей квоты. Позиция страны стала одним из поводов для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, намеченной на 26 ноября, но состоявшейся только 30-го. Свои претензии к планам ОПЕК+ о сокращении добычи также высказывали Нигерия и Конго.

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Противостояние Луанды с руководством ОПЕК началось еще летом, когда Анголу попросили сократить добычу на 2024 год. За последние восемь лет добыча нефти в стране упала примерно на 40 процентов, до 1,14 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что страна не в состоянии достаточно инвестировать в стареющие глубокозалегающие месторождения.

Цены на нефть после решения Анголы обвалились

Стоимость эталонного мирового сорта нефти Brent на лондонской бирже ICE вскоре упала ниже 79 долларов за баррель. В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. Падение составило 1,8 процента. При этом три предыдущих дня цена росла из-за нападений хуситов на корабли в Красном море и сохраняющейся угрозы повторения атак в будущем.

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Подобное происходило и в начале декабря, вслед за отказом Анголы исполнять решение по сокращению добычи. Тогда стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель, что произошло впервые с конца июня.

За последние годы ОПЕК покинуло еще три страны

После выхода Анголы в организации осталось 12 членов: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Ангола вступила в ОПЕК в 2007 году. По некоторым оценкам, она занимает 15-е место в мире по объемам добычи нефти.

Ранее группу по разным причинам покинули несколько других членов. В 2016 году Индонезия, вернувшись в ОПЕК после семилетнего отсутствия, практически сразу же покинула ее. В 2019 году демарш совершил Катар, а в 2020-м — Эквадор.

Россия входит в формат ОПЕК+, где состоят страны-лидеры по экспорту нефти, в том числе Азербайджан, Казахстан, Мексика.