Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

На фоне объявления руководства Анголы, одного из крупнейших производителей нефти, о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) стоимость эталонного сорта нефти Brent упала ниже 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. При этом в последние дни стоимость Brent росла — поводом стали атаки хуситов в Красном море. Накануне на фоне начала операции «Страж процветания» в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США, цены на топливо поднимались выше 80 долларов за баррель.

Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, ей установили слишком низкие квоты на добычу. Свои претензии к планам ОПЕК+ о сокращении добычи также высказывали Нигерия и Конго. На фоне споров между странами аналитики стали полагать, что альянс больше не может влиять на нефтяной рынок так, как раньше.