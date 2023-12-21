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16:06, 21 декабря 2023Экономика

Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

На фоне объявления руководства Анголы, одного из крупнейших производителей нефти, о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) стоимость эталонного сорта нефти Brent упала ниже 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. При этом в последние дни стоимость Brent росла — поводом стали атаки хуситов в Красном море. Накануне на фоне начала операции «Страж процветания» в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США, цены на топливо поднимались выше 80 долларов за баррель.

Brent от TradingView

Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, ей установили слишком низкие квоты на добычу. Свои претензии к планам ОПЕК+ о сокращении добычи также высказывали Нигерия и Конго. На фоне споров между странами аналитики стали полагать, что альянс больше не может влиять на нефтяной рынок так, как раньше.

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      Мария Грушко
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