Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель из-за ситуации в Красном море

На фоне операции «Страж процветания» в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США из-за атак на проходящие торговые суда со стороны хуситов, цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость сорта WTI вплотную подошла к 75 долларам за баррель. За последнюю неделю нефтяные котировки прибавили около десяти процентов. В начале этой недели Brent торговался по 76 долларов.

Хуситы из военизированной йеменской группировки «Ансар Алла» проводят атаки на суда с помощью ракет и дронов. На прошлой неделе от них пострадал норвежский танкер Strinda.

Целью группировки является нанесение вреда Израилю, который проводит военную операцию против ХАМАС. Союзниками США в операции «Страж процветания» стали Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Одним из следствий повышения нефтяных котировок стало возвращение стоимости Urals на уровень выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Кроме того, Россия активно увеличивает экспорт нефти и нефтепродуктов, что грозит претензиями со стороны ОПЕК+.