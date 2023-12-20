Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:25, 20 декабря 2023Экономика

Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель из-за ситуации в Красном море
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На фоне операции «Страж процветания» в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США из-за атак на проходящие торговые суда со стороны хуситов, цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость сорта WTI вплотную подошла к 75 долларам за баррель. За последнюю неделю нефтяные котировки прибавили около десяти процентов. В начале этой недели Brent торговался по 76 долларов.

Хуситы из военизированной йеменской группировки «Ансар Алла» проводят атаки на суда с помощью ракет и дронов. На прошлой неделе от них пострадал норвежский танкер Strinda.

Brent от TradingView

Целью группировки является нанесение вреда Израилю, который проводит военную операцию против ХАМАС. Союзниками США в операции «Страж процветания» стали Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Одним из следствий повышения нефтяных котировок стало возвращение стоимости Urals на уровень выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Кроме того, Россия активно увеличивает экспорт нефти и нефтепродуктов, что грозит претензиями со стороны ОПЕК+.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      В российском городе мальчик пострадал от упавшей с крыши глыбы льда

      На Западе заявили об отсутствии у ВСУ перспектив на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости