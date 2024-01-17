В Башкирии вынесли приговор выступавшему против золотодобычи активисту

Выступавшего против золотодобычи башкирца Алсынова приговорили к 4 годам колонии

В Баймаке в Республике Башкирия суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова, который выступал против золотодобычи. Об этом сообщило агентство URA.ru в Telegram-канале.

На вынесение приговора активисту за экстремизм в Баймак съехались несколько тысяч людей со всего региона. Толпа перед зданием суда скандировала: «Фаиль, мы с тобой!», «Своих не сдаем!» и «Свободу!», передает UFA.ru.

Силовики перекрывали подъезды к зданию суда. В Telegram-каналах поддержавшие Алсынова граждане признавались, что они бросали автомобили и добирались пешком, несмотря на то, что в Башкирии сейчас установились 20-градусные морозы.

По словам пришедших, по всей республике в день вынесения приговора блокировали мессенджер WhatsApp. Некоторые СМИ отмечали, что в Баймаке в принципе не работал интернет. Позже РИА Новости сообщило, что в работе WhatsApp зафиксировали сбои. При этом половина всех жалоб пользователей пришлась на Башкирию.

Фаиль Алсынов известен в Башкирии своей общественной деятельностью. В 2023 году он участвовал в митингах против золотодобычи в регионе. Он выступал на башкирском языке и использовал выражение «кара халык» — «черный народ». Однако это выражение используют для обозначения простых людей.

Следователи настаивали, что активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. В его заявлениях усмотрели признаки разжигания розни и обвинили в экстремизме.

Ранее сообщалось, что в Казани ФСБ задержала и выдворила татуированного приверженца нацизма.