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10:53, 4 октября 2023Силовые структуры

Прибывший в Россию иностранец с нацистской татуировкой выдворен из страны

В Казани ФСБ задержала и выдворила татуированного приверженца нацизма

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Казани сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан задержали прибывшего в Россию иностранного гражданина, являющегося приверженцем нацистской идеологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

35-летний гражданин республики ближнего зарубежья прилетел в аэропорт Казани, где силовики остановили его для проверки. На плече задержанного была наколота татуировка в виде запрещенной символики, которую он объяснил личной симпатией к нацистской идеологии. Также выяснилось, что он нелегально занимался в России трудовой деятельностью.

Ново-Савиновский районный суд Казани признал иностранца виновным в административном правонарушении по статье 18.10 КоАП РФ («Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента»). Он был оштрафован на две тысячи рублей и выдворен из страны.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области перед судом предстанет 26-летний российский заключенный, обвиняемый в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

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    Любовь Ширижик
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