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08:19, 29 сентября 2023Силовые структуры

Российский заключенный предстанет перед судом за нацистскую татуировку

В Кузбассе заключенный пойдет под суд за демонстрацию нацистских татуировок

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Кемеровской области перед судом предстанет 26-летний российский заключенный обвиняемый в публичной демонстрации нацистской атрибутики. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне, отбывая наказания в одной из исправительный колоний Кузбасса, уголовник продемонстрировал нацистские татуировки и символику запрещенных в России экстремистских организаций. Об этом стало известно сотрудникам центра по противодействию экстремизму, после чего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и сотрудничал со следствием.

17 августа сообщалось, что в Калмыкии арестовали бывшего заключенного по подозрению в вербовке местных жителей для участия в деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

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    Владимир Седов
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