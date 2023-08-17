Бывшего заключенного заподозрили в вербовке 200 россиян в ячейку АУЕ

В Калмыкии экс-заключенный подозревается в вербовке 200 человек в ячейку АУЕ

В Калмыкии арестовали бывшего заключенного по подозрению в вербовке местных жителей для участия в деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ячейку было привлечено около 200 молодых людей, значительная часть из которых — несовершеннолетние. 12 наиболее активных участников были взяты под стражу вместе с их предполагаемым лидером. В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).

Сообщается, что вербовщик — ранее судимый житель Элисты. По данным «Коммерсанта», предполагаемый лидер был осужден в 2009 году на восемь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Потерпевшего от его противоправных действий тогда спасти не удалось.

Не позднее июля 2022 года он организовал ячейку в родном городе и стал набирать в нее людей. Среди задержанных участников оказались мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, как минимум пятеро из них отбывали наказание за управление автомобилем в пьяном виде, кражи, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью и расправы. В их домах были найдены пневматическое и травматическое оружие, рогатки, нарды с символикой АУЕ, а также металлические трубы, которые были приготовлены для нападений.