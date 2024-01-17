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00:08, 18 января 2024Россия

В Брянской области рассказали о последствиях ракетной атаки ВСУ

Губернатор Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область был поврежден жилой дом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В результате ракетного удара Украины по Суражскому району Брянской области был частично поврежден жилой дом. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил он, пострадало остекление здания на территории промышленного предприятия. Глава области также сообщил, что на место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы.

Как ранее уточнил Богомаз, при атаке никто не пострадал.

17 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области.

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      Марина Совина
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