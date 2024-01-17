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12:46, 17 января 2024Мир

В Кремле назвали цели России в сотрудничестве с КНДР

Песков: Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях

Фото: KCNA / Reuters

Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях. Цели Москвы в сотрудничестве с Пхеньяном назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, и я готов еще раз это повторить, что КНДР — это наш очень важный партнер, и мы нацелены на дальнейшее развитие наших отношений во всех областях, включая и чувствительные области», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе ее официального визита в Москву, на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Песков заявил, что Лавров рассказал Путину о результатах двухсторонних переговоров с главой северокорейского дипломатического ведомства.

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      Семен Александров
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