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20:34, 16 января 2024Мир

Путин принял в Кремле главу МИД КНДР

Песков: президент Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе ее официального визита в Россию, на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что Лавров также рассказал Путину о результатах двухсторонних переговоров с главой северокорейского дипломатического ведомства.

Ранее Лавров после переговоров с Цой Сон Хи заявил, что Москва очень ценит поддержку КНДР российской позиции в вопросах, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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