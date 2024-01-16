Песков: президент Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе ее официального визита в Россию, на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что Лавров также рассказал Путину о результатах двухсторонних переговоров с главой северокорейского дипломатического ведомства.

Ранее Лавров после переговоров с Цой Сон Хи заявил, что Москва очень ценит поддержку КНДР российской позиции в вопросах, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине.