Глава МИД КНДР прибыла в Россию

Reuters: глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в рамках официального визита

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в рамках трехдневного официального визита в Россию. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает Reuters.

Цой Сон Хи прибыла в Москву приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Детали программы ее визита остаются неизвестными.

Ранее официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок заявил, что Южная Корея обеспокоена ситуацией с возможными поставками КНДР вооружений за рубеж и планирует донести свою позицию в ходе заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН