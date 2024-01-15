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07:43, 15 января 2024Мир

Глава МИД КНДР прибыла в Россию

Reuters: глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в рамках официального визита
Цой Сон Хи

Цой Сон Хи. Фото: Luong Thai Linh/Pool via Reuters

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в рамках трехдневного официального визита в Россию. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает Reuters.

Цой Сон Хи прибыла в Москву приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Детали программы ее визита остаются неизвестными.

Ранее официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок заявил, что Южная Корея обеспокоена ситуацией с возможными поставками КНДР вооружений за рубеж и планирует донести свою позицию в ходе заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН

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      Виктория Кондратьева
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