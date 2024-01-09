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15:19, 9 января 2024Мир

Южная Корея пожаловалась на возможные поставки КНДР вооружений за рубеж

МИД Южной Кореи обеспокоен возможными поставками Северной Кореей вооружений

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Южная Корея обеспокоена ситуацией с возможными поставками КНДР вооружений за рубеж и планирует донести свою позицию в ходе заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок, сообщает РИА Новости.

«Правительство будет при плотной координации с США, Японией и другими дружественными странами, а также международным сообществом прикладывать усилия к тому, чтобы все члены организации добросовестно соблюдали резолюции СБ ООН. Мы планируем активно продвигать нашу позицию в ходе заседаний и по другим подходящим случаям», — сказал дипломат.

Он назвал любые сделки с Северной Кореей по оружию серьезной угрозой международному миру и безопасности, а также однозначным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН.

Так представитель ведомства прокомментировал заявления об использовании палестинским радикальным движением ХАМАС северокорейских вооружений.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Однако дипломат не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

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      Семен Александров
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