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10:38, 14 января 2024Мир

Глава МИД КНДР посетит Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава МИД КНДР посетит Россию 15-17 января по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

14 января Северная Корея впервые в этом году произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Предыдущий запуск баллистической ракеты со стороны КНДР был зафиксирован 17 декабря прошлого года.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию ускорить подготовку к возможной войне с западными странами, и конкретно с США. По его собственным словам, эти указания были сформулированы «на основе углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове», при этом обвинив «США и их вассальные силы в самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против КНДР.

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      Асель Минбаева
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