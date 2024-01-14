Северная Корея произвела новый запуск баллистической ракеты

Yonhap: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея впервые в этом году произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. О пуске неопознанной ракеты сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (на южнокорейских картах обозначается как Восточное море — примечание "Ленты.ру") моря», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Предыдущий запуск баллистической ракеты со стороны КНДР был зафиксирован 17 декабря прошлого года.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию ускорить подготовку к возможной войне с западными странами, и конкретно с США. По его собственным словам, эти указания были сформулированы «на основе углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове», при этом обвинив «США и их вассальные силы в самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против КНДР.